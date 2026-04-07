肉肉しい「とろたまチャーシュー天丼」さん天で！50円でエビも付けられる

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は4月9日より「とろたまチャーシューフェア」を開催します。

肉天ぷら×たまごの「とろたまチャーシュー天丼」

今回のフェアでは、チャーシュー・ベーコン・ソーセージの天ぷら3種に、濃厚な「とろっとたまご」をあわせた、「とろたまチャーシュー天丼」「とろたまチャーシュー天ぷら定食」が登場します。

いつもの天だしとはひと味違う「やみつきオニオンソース」で楽しめます。

▲とろたまチャーシュー天丼 990円

チャーシュー天2枚、とろっとたまご、ベーコン天、ソーセージ天、かぼちゃ、オクラがのった天丼。

とろっとたまごとやみつきオニオンソースが、サクサク天ぷらとごはんにからむ、ボリューム満点の仕上がりだそうです。

▲とろたまチャーシュー天ぷら定食 1290円

チャーシュー天2枚、とろっとたまご、ベーコン天、ソーセージ天、かぼちゃ、オクラが入り。さらにご飯・貝汁・ほうれん草小鉢が付きます。

こちらもやみつきオニオンソースで提供。定食は何度でもご飯のおかわりが無料です。

また、「とろたまチャーシュー天ぷら盛合せ」（890円）も販売されます。

※たまごは加工品を使用。

※価格は税込み表記

有頭海老天が50円に

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は関西を中心に展開する天丼チェーン。今回、チャーシューの“肉天丼”が主役のジャンクみある内容で、話題になりそうです。

フェア商品3種のいずれかを注文すると、「殻まで食べられる有頭海老天」が特別価格50円で購入できる（1商品につきひとつ）キャンペーンも実施されます。

有頭海老天は通常メニューにはない特別メニュー。この機会に豪華な海老天も一緒に味わっちゃいましょう！

※記事中の価格は税込み