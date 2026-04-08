厚焼き200円引き！銅板のホットケーキが3日間限定で

珈琲館は4月10日～12日の3日間、「創業祭」を開催し、「トラディショナル・ホットケーキ（2枚）」を対象に200円引きで販売します。

厚焼きホットケーキが200円引き！

3日間限定「創業祭」

「トラディショナル・ホットケーキ」は注文ごとに専用の銅板で焼き上げる珈琲館オリジナルのメニューです。



創業祭では、は春限定「苺のホットケーキ～まろやか苺ミルククリーム～」を含む全5種類対象に、200円引きの特別価格590円から提供します。

▲苺のホットケーキ～まろやか苺ミルククリーム～（2枚） 1330円→1130円

▲トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き（2枚） 790円→590円

▲トラディショナル・ホットケーキ 北海道小豆＆抹茶アイス（2枚） 890円→690円

▲トラディショナル・ホットケーキ バニラアイス＆チョコクリーム（2枚） 890円→690円

▲トラディショナル・ホットケーキ 丸ごと苺ソース＆ホイップクリーム（2枚） 890円→690円



トラディショナル・ホットケーキが熱が均一に伝わる銅板で焼き上げることで、外は香ばしく中はしっとりとした食感に仕上るのが特徴です。



独自のミックス粉を使用し、複数の糖類が配合されることで、コクと後味の余韻を引き出しているんだとか。

一度食べると忘れられない！

心に残るホットケーキをこの機会に

焼きたてのホットケーキが590円から楽しめる、3日間限定の企画です。



銅板で焼き上げた、カリッ、しっとりのアツアツのホットケーキは、一度食べると虜になるおいしさ。定番のホイップクリーム付きから苺や抹茶まで幅広くそろっているのも魅力的です。

短期間のキャンペーンなので、気になる人はこの機会にお店に足を運んでみては？ ただしトラディショナル・ホットケーキ（1枚）はキャンペーンの対象外なのでご注意です。

※価格は税込み表記です。