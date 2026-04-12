セブン、揚げ物セール！2個で50円引き、3個で100円引き

セブン‐イレブンは4月15日～21日の7日間、対象の揚げ物をまとめ買いすると割引になるセールを全国で実施します。

期間中は、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「春キャベツメンチカツ」を対象に、同時に2個購入で50円引き、3個購入で100円引きとなります。組み合わせは自由です。

なお、一度に4個以上の購入の場合、「一度に3個買うごとに100円引き」が優先され、購入数によっては両方が成立します。



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（値引き例）4個購入：100円引き、5個購入：150円引き、6個購入・7個購入：200円引き、8個購入：250円引き、9個購入・10個購入：300円引き

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また、一部店舗では、アメリカンドッグ・からあげ串（組合せ自由）が対象となります。



＜対象商品＞

▲春キャベツメンチカツ 189円

発売日：4月14日～順次

春キャベツを使用した商品で、キャベツの甘みや食感と、牛肉と豚肉を組み合わせた具材の構成が特徴です。4月14日より順次発売します。

▲北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ 108円

北海道産じゃがいもを使用し、衣の食感とじゃがいもの風味が特徴のコロッケです。

▲五目春巻 120円

パリッとした皮と具材の食感を活かした春巻です。

最大100円引きはうれしい！

今回のセールは、普段よく買う定番商品をまとめて選ぶだけで自然に割引が適用されるのがポイントです。軽食としてはもちろん、ちょっとしたおかずの追加にも使いやすいラインアップです。

気軽にいろいろな味を試せるタイミングなので、揚げ物をまとめて楽しみたいときに利用してみるのもよさそうです。

※価格は税込み表記です。