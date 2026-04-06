120分制お肉食べ放題が平日20％引き！「新生活応援キャンペーン」がエグい

しゃぶしゃぶ温野菜は4月6日から4月24日までの期間限定で、「新生活応援キャンペーン」を実施し、食べ放題コースを平日20％引き、休日10％引きで提供します。一部店舗を除く。

120分制のしゃぶしゃぶ食べ放題、平日は「20%OFF」！

温野菜では、お肉・国産野菜・おつまみなど60種類以上がおかわり自由の120分制の食べ放題コース各種を用意しています。



今回、4月6日～24日の期間は、「新生活応援キャンペーン」として。平日「20%OFF」、土日祝は「10%OFF」の特別価格で提供します。

利用条件として、専用ページのQRコードを注文時と会計時に提示する必要があります。引き前の飲食代金の合計が5500円以上の場合にのみ利用できます。

キャンペーン専用ページは【こちら】

また、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店ではキャンペーンを実施しません。

約3000円～食べ放題が楽しめる！

20％引きはエグい（いい意味で）

温野菜の食べ放題は、お肉・国産野菜・逸品料理などの60種類以上がおかわり自由。コースごとにお肉の種類が異なる設定です。

1番お手頃の「三元豚コース」（通常3718円）は、キャンペーン中、平日だと20％引きの2973円で楽しめます。お肉が全5種類楽しめて、1番安価なコースでも、十分に満足できそう。



また、温野菜では通年で、食べ放題コースを対象に「小学生未満は無料」「小学生は半額」「60歳以上は500円引き」となる料金設定を設けています。

この春、家族や友人としゃぶしゃぶをお得に楽しんでみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）