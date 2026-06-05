AMD Ryzen 9 9950X3D搭載PCが7.6万円引き！ ゲーミングPCセールは本日限定

セブンアールジャパンは、6月7日に24時間限定で特別セールを開催する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大76,000円の割引価格で提供されるという。セールは6月7日0:00から23:59までの間に行われ、同社の運営するパソコンショップSEVENにて実施される。

セールの主な目玉商品には、ZEFTシリーズのPCが含まれる。特に注目されるのが、「ZEFT R65XE」。このモデルはAMD Ryzen 9 9950X3D2のプロセッサを搭載し、GeForce RTX 5070 Tiのグラフィックボードを備えている。更に、32GBのDDR5メモリと1000GBのSSDストレージを搭載し、高性能なCoolerMaster HAF 700 EVOの特別仕様のケースに収められている。通常735,800円（税抜）のところ、76,000円オフの659,800円（税抜）で購入可能だ。

他にも「ZEFT Z55IM」や「ZEFT Z57D」といったモデルもセール対象となる。「ZEFT Z55IM」は通常271,800円（税抜）のところ12,000円オフの259,800円（税抜）、「ZEFT Z57D」は通常288,800円（税抜）のところ19,000円オフの269,800円（税抜）で、それぞれ手に入れることができる。どちらのモデルも、GeForce RTXシリーズのグラフィックボードを搭載し、パフォーマンスに優れている。

これらのセール情報はオンライン限定で提供され、詳細はセール特設ページで確認できる。購入を検討している人は、販売期間を逃さないよう注意が必要だ。他全10商品もセール対象となっており、幅広い選択肢が魅力となるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。