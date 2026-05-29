RTX 5090搭載ゲーミングPCが14.5万円引き！ 24時間限定セール開始

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、6月1日に『2026/6/1 24時間限定セール』を実施する。今回のセールでは、同社が運営する「パソコンショップSEVEN」にて、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大145,000円オフとなる。

注目のセール商品として、「ZEFT R60S」はAMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載した高性能ゲーミングPCだ。GeForce RTX 5090の強力なグラフィックボード、128GBの大容量メモリ、2TBのHDDと2000GBのSSDを備えたこのモデルは、通常価格1,394,800円から145,000円引きの1,249,800円（税抜）で手に入る。さらに送料は無料となっており、購入のハードルがさらに下がる。

また、中～高スペックを求めるユーザーには「ZEFT R66L」がお勧めだ。AMD Ryzen 7 7700プロセッサやGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常価格446,800円から47,000円引きの399,800円（税抜）での提供となる。このモデルも送料無料で、性能とコストが絶妙にバランスされた一台である。

さらに「ZEFT G62BB」が用意されている。intel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5060 Tiを組み合わせたこのモデルは、他にも32GBメモリと1000GBのSSDを搭載している。こちらもセール期間中は通常369,800円から25,000円引きの344,800円（税抜）で購入可能だ。非常にコストパフォーマンスに優れた選択肢だろう。

これらの特価品を含む全10商品がセール対象となる。詳細はセール特設ページで確認できる。購入希望者は6月1日のセール日を見逃さないようにしよう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。