【東京駅】「これが心ゆくまで飲めるなら福島、行ってみようかな」と思わせてくれる地酒イベント
4月9日（木）から13日（月）まで、JR東京駅B1改札内イベントスペース「スクエア ゼロ」で、福島の地酒が楽しめるイベント『ほろ酔い、福島』を開催します。
福島の日本酒の飲み比べや地ビール、桃ジュースなどが味わえるとあって、会社帰りにサクッと一杯飲んでいきたい！
飲めなくても大丈夫！
4月9日（木）から13日（月）まで、福島の地酒と旅の魅力を五感で楽しむイベント『ほろ酔い、福島』を開催します。
会場では、その場で福島の日本酒の飲み比べや地ビール、桃ジュースなどが味わえる「福島BAR」が登場。日本酒飲み比べでは、6銘柄から3種または6種を自由に組み合わせて楽しむことができます。
福島BAR
全6種飲み比べ ￥1,210／お好み3種飲み比べ ￥660／お好み1杯 ￥660（すべて税込）
※クラフトビール・桃ジュース等も販売
日本酒にあまり詳しくないという方は、赤べこ流鏑馬（的当て）や酒瓶ルーレットで一杯を決めるのもアリ。楽しそうです。
また、普段は福島県内でしか手に入らない希少な地酒や、厳選された土産菓子も販売します。
ほろ酔い、福島
開催期間：2026年4月9日（木）～13日（月） 5日間 10:00～20:00
初日は13:00開店、最終日は17:00閉店※福島BARは初日14:00開店、最終日17:00閉店
場所：JR東京駅B1改札内イベントスペース「スクエア ゼロ」
内容：①「旅の漫画」立体オブジェ展示
②福島BAR（日本酒飲み比べ、地ビール、桃ジュース等）
③福島産直市（地酒、菓子等の販売）
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