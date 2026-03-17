陽気なイタリア、おしゃれなフランス、熱狂のスペイン、行く日によって感じる夜風が変わるテラス席のビールがうまい！
心地良い夜風のなかで飲むビールは、格別の美味しさですよね。丸ノ内ホテルでは、2026年4月27日（月）～2026年10月31日（土）まで、屋外テラスでも楽しめるビアプランが開催されます。
3カ国の料理が期間ごとに変わるビアプラン
丸ノ内ホテルでは、2026年4月27日（月）～2026年10月31日（土）までの期間、8Fフレンチレストラン「ポム・ダダン」にて、ビアプラン「BEER TRIP MARUNOUCHI 2026」を開催します。
4月27日～6月30日はイタリア、7月1日～8月31日はスペイン、9月1日～10月31日はフランスと、3カ国をテーマに期間ごとに料理内容を変えて提供。各期間で異なる味わいを楽しめるため、訪れるたびに新たな魅力に出会えます。
ドリンクはおすすめカクテル「オレンジモヒート」「サングリア」「ポムペッシェ」をはじめ、ビール、ワイン、ウイスキー、サワー、カクテル、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど、約60種類のドリンクを120分制のフリードリンクで用意。さらに追加料金で、プレミアム生ビールやスパークリングワインなども楽しめます。
開放感あふれるテラス席では、心地よい夜風を感じながら、ビールとともにゆったりとしたひとときを楽しめ、友人との集まりや大人の女子会にも最適です。また、吹き抜けの開放感が心地よい店内ホール席も用意しており、企業でのパーティーや懇親会など、幅広いシーンに対応可能となっています。
BEER TRIP MARUNOUCHI 2026
期間：2026年4月27日（月）～2026年10月31日（土）
時間：17:30～22:00（L.O.20:00）※120分制（30分前L.O.）
店舗：丸ノ内ホテル8Fフレンチレストラン「ポム・ダダン」
料金：1名様 ￥8,500（通常プラン・税サ込）／￥9,500（ドリンクアップグレードプラン・税サ込）
※料理アップグレード（オプション）：＋￥1,500（税サ込）
予約：https://www.marunouchi-hotel.co.jp/pickup/1btm9zv8orlm/
問合せ：03-3217-1117（受付時間 6:30～22:00）
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。
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