これはヤバい…背脂×ニンニクの“背徳つけ麺”が復活【三田製麺所】

三田製麺所は「帰ってきた 背脂つけ麺」を4月2日より販売します。
「帰ってきた 背脂つけ麺」再販決定！
つけ麺専門店の三田製麺所は、“背徳系・ガッツリ系”メニューとして過去に好評だった“背脂つけ麺”を今年2月に2年ぶりに期間限定で再販しました。
販売終了後も再販を望む声が多くあったということから、今回、さらに復活販売となります。
▲「帰ってきた 背脂つけ麺」
（小～大）1200円 ※同一料金、（特大）1400円
背脂とニンニクがたっぷりな“背徳系の超本命”とうたう一杯。
濃厚な豚骨魚介スープに背脂の甘みと旨みを重ね、さらにニンニクの香りを加えることで、食欲を刺激する力強い味わいに仕上げています。
そこに三田製麺所自慢のコシのある太麺がしっかりと絡み、最後の一口まで満足感のある味わいが楽しめるといいます。
また、しっかりとした食べ応えを求める方に向けて、特大サイズも販売します。
販売は5月31日までを予定しているとのことです。
背徳感たっぷり！今回こそ食べたい
背脂×ニンニクの“背徳系”が帰ってきます。小～大サイズまで同一料金なのも嬉しいです！
販売はおよそ2ヶ月間。前回再販時に食べた方も、そうでない方も、逃さないように早めのチェックをおすすめします。
（※文中の価格はすべて税込）
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