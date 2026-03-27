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肉めし岡もと

牛タン×豚タンがW インパクト大の「牛豚タン丼」が登場！豪快すぎる

2026年03月27日 17時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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迷ってしまいます！

　肉めし岡もとは3月25日より期間限定で「牛豚タン丼」2種を販売中です。いずれも979円です。

2つの味で登場「牛豚タン丼」

　岡もとは東京と神奈川で3店舗を展開する肉めし専門店。今回肉めし専門店ならではの食べ応えとインパクトも兼ね備えた「牛豚タン丼」が登場します。

　牛タンと豚タンを使用し、それぞれ異なる魅力を最大限に引き出す味付けで仕上げ、あつあつごはんに豪快に盛り付けています。

　旨みあふれる牛タンは、やわらかく歯切れの良い食感がポイントといいます。コク深い豚タンは、噛むほどに広がる肉の旨みと程よい弾力が自慢。
　
　「コク旨しょうゆ」と「さっぱりネギ塩」の2つの味わいで楽しめます。

▲牛豚タン丼（コク旨しょうゆ）

　コク旨しょうゆは、コクのある甘辛醤油に玉ねぎの甘味が加わったオリジナルオニオンソースで、ごはんが進む味わいといいます。

▲「牛豚タン丼」（さっぱりネギ塩）

　さっぱりネギ塩は、特製塩だれとたっぷりの白髪ねぎの組み合わせ。タンには定番のネギ塩フレーバーです。

食べ比べたい！

　岡もとらしい、豪快な丼が登場。どちらの味わいもおいしそうで迷ってしまいます……！牛と豚の贅沢な食べ比べ、気になる方はぜひ試してみてください。

　岡本は東京の新橋、御徒町と神奈川の溝の口に店舗があります。お近くにお店がある人はチェック！

　（※文中の価格はすべて税込）

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