くら寿司×コナンが今年も！限定メニューに謎解き、豪華グッズも　4月3日スタート

くら寿司は4月3日より、「名探偵コナン」とのコラボキャンペーンを全国の店舗で開催します。

劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念した取り組みで、くら寿司と「名探偵コナン」とのコラボとしては15回目となります。

「名探偵コナン」コラボメニュー3品が登場！

今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場します。

▲江戸川コナンのトリックまぐろ 300円

江戸川コナンが身に着けている蝶ネクタイをイメージした商品です。熟成まぐろの下にねぎまぐろが隠れていることから、“トリックまぐろ”と名付けられています。

▲千速と重悟のコーヒーミルクフロート 480円

白バイ隊員の萩原千速をイメージして、ホイップとバニラアイスで白色を表現しています。また、横溝重悟がブラックコーヒーをよく飲んでいることから、コーヒーゼリーやコーヒーパウダーを使用しています。

下層のコーヒーゼリーの苦味にミルクの甘さを重ねた構成で、混ぜることで味わいが変化する仕様です。

▲松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ 480円

松田陣平のイメージとしてビターなチョコを使用し、萩原研二の要素としてミルクホイップやいちごソースを組み合わせています。

チョコフレークやチョコプリン、スポンジなどを重ねた構成で、チョコの風味とベリーの要素を組み合わせた一品です。

コラボ限定「名探偵コナン」オリジナルグッズも多数展開！

■「ビッくらポン！」でコラボ限定グッズが当たる！

食べ終えた皿を5枚投入するとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」でも、コラボ仕様の景品を用意。ラバーチャームや缶バッジ、マグネットシートなどが当たります。

▲ラバーチャーム 全8種

▲缶バッジ 全8種

▲マグネットシート2個セット 全8種

■税込2500円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる！

さらに、税込2500円ごとの会計でオリジナルグッズを先着で配布するキャンペーンも実施します。4月3日からはクリアファイル、4月17日からはラバーコースター、5月1日からはクッションチャームを用意しています。

▲【第1弾】A4クリアファイル

実施期間：4月3日～なくなり次第終了 全4種

▲【第2弾】ラバーコースター

実施期間：4月17日～なくなり次第終了 全4種

▲【第3弾】クッションチャーム

実施期間：5月1日～なくなり次第終了 全4種

あわせて、店内の回転レーンを活用した謎解き企画も4月3日10時から展開します。条件を満たして応募すると抽選で限定グッズが当たる内容です。

毎年恒例「名探偵コナン」コラボが今年も！

今回で15回目となるくら寿司と「名探偵コナン」のコラボ企画。今回は、キャラクターをモチーフにした料理やスイーツはもちろん、「ビッくらポン！」や謎解き企画まで連動しており、作品の要素をさまざまな形で楽しめるようになっています。

「名探偵コナン」のファンはぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会