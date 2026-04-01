朝390円・昼550円から！サンマルクがお手頃セットをスタート

サンマルクカフェは4月3日より、新モーニングセット「あさマルクカフェ」と新ランチセット「ひるマルクカフェ」を全国で開始します。
モーニング390円～、ランチ550円～
新セットが登場
サンマルクカフェでは従来よりモーニングとランチのセットを提供していましたが、今回創業以来初となる刷新。日常的に利用しやすい価格帯に見直したとしています。
最大の目玉はモーニング390円の「THE クロワッサンセット」。人気商品「チョコクロ」で使用するクロワッサン生地を使った「THE クロワッサン」にコーヒー、または紅茶がついたお得なセットメニューです。
また、ランチでは550円の「バジル香るベーコンピザトーストセット」を用意。そのほかにも様々なセットを用意しています。
<モーニング新メニュー>
オープン～10時
モーニングセット「あさマルクカフェ」では、全6種類のセット用意。価格は390円から。
コーヒーSまたは紅茶Sが基本のセットドリンクとして含まれ、追加料金でカフェラテやアップルジュースにも変更可能です。
・THE クロワッサンセット 390円
内容：THE クロワッサン＋対象ドリンク
・焼きたてパンセット 490円〜
内容：じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク（＋50円）
・THE ホットドッグセット 570円
内容：THE ホットドッグ＋対象ドリンク
・サンドイッチセット 670円〜
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
・フレンチトースト メープルソース添えセット 700円
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
・ホットサンドセット 770円〜
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサン BLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
※全セット＋200円でチョコクロ追加可能
<ランチ新メニュー>
10時～15時
ランチセット「ひるマルクカフェ」は全5種類を用意。価格は550円から。すべてのセットに対し、プラス200円でチョコクロを追加できます。
・バジル香るベーコンピザトーストセット 550円
内容：バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク
・THE ホットドッグセット 620円〜
内容：THEホットドッグ＋対象ドリンク／THE ホットドッグ チリ（＋60円）
・サンドイッチセット 720円〜
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
・フレンチトースト メープルソース添えセット 750円
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
・ホットサンドセット 820円〜
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
※全セット＋200円でチョコクロ追加可能
モーニング終了が1時間早く、オープン～10時までに
今回のモーニング・ランチセットは1月から岡山県の一部店舗で導入されており、好評のため全国展開が決定した運びだそう。
従来は、モーニング500円～、ランチ730円～だったため、格段に利用しやすいメニューが増えました。特にモーニングセットの390円セットはお値打ち感ありますね。
通常230円のチョコクロを、全セット＋200円でを追加できるので、しっかり食べられておトク感もあります。
なお、提供時間についても変更されます。従来はオープン～11時がモーニング、11時～15時がランチでしたが、モーニングの終了を1時間早め、オープン～10時がモーニング、10時～15時がランチとなります。
お近くにサンマルクがある人はチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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