朝390円・昼550円から！サンマルクがお手頃セットをスタート

サンマルクカフェは4月3日より、新モーニングセット「あさマルクカフェ」と新ランチセット「ひるマルクカフェ」を全国で開始します。

モーニング390円～、ランチ550円～

新セットが登場

サンマルクカフェでは従来よりモーニングとランチのセットを提供していましたが、今回創業以来初となる刷新。日常的に利用しやすい価格帯に見直したとしています。



最大の目玉はモーニング390円の「THE クロワッサンセット」。人気商品「チョコクロ」で使用するクロワッサン生地を使った「THE クロワッサン」にコーヒー、または紅茶がついたお得なセットメニューです。



また、ランチでは550円の「バジル香るベーコンピザトーストセット」を用意。そのほかにも様々なセットを用意しています。



<モーニング新メニュー>

オープン～10時

モーニングセット「あさマルクカフェ」では、全6種類のセット用意。価格は390円から。



コーヒーSまたは紅茶Sが基本のセットドリンクとして含まれ、追加料金でカフェラテやアップルジュースにも変更可能です。



・THE クロワッサンセット 390円

内容：THE クロワッサン＋対象ドリンク

・焼きたてパンセット 490円〜

内容：じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク（＋50円）

・THE ホットドッグセット 570円

内容：THE ホットドッグ＋対象ドリンク

・サンドイッチセット 670円〜

内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）

・フレンチトースト メープルソース添えセット 700円

内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク

・ホットサンドセット 770円〜

内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサン BLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）

※全セット＋200円でチョコクロ追加可能



<ランチ新メニュー>

10時～15時

ランチセット「ひるマルクカフェ」は全5種類を用意。価格は550円から。すべてのセットに対し、プラス200円でチョコクロを追加できます。

・バジル香るベーコンピザトーストセット 550円

内容：バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク

・THE ホットドッグセット 620円〜

内容：THEホットドッグ＋対象ドリンク／THE ホットドッグ チリ（＋60円）

・サンドイッチセット 720円〜

内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）

・フレンチトースト メープルソース添えセット 750円

内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク

・ホットサンドセット 820円〜

内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）

※全セット＋200円でチョコクロ追加可能

モーニング終了が1時間早く、オープン～10時までに

今回のモーニング・ランチセットは1月から岡山県の一部店舗で導入されており、好評のため全国展開が決定した運びだそう。



従来は、モーニング500円～、ランチ730円～だったため、格段に利用しやすいメニューが増えました。特にモーニングセットの390円セットはお値打ち感ありますね。



通常230円のチョコクロを、全セット＋200円でを追加できるので、しっかり食べられておトク感もあります。



なお、提供時間についても変更されます。従来はオープン～11時がモーニング、11時～15時がランチでしたが、モーニングの終了を1時間早め、オープン～10時がモーニング、10時～15時がランチとなります。



お近くにサンマルクがある人はチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。