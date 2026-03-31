がっつり満足！やよい軒「とり天」今年も　ごはんおかわり自由

定食チェーンのやよい軒は、4月7日より、大分名物のとり天を使用した新メニュー「大分とり天定食」と「大分とり天とだんご汁の定食」などを発売します。
大分名物「とり天」を味わう定食メニュー
▲大分とり天定食 960円
鶏もも肉を使用したとり天は、揚げたてのサクッとした食感が特長です。そのままでも食べられますが、「ぽん酢」と「ねりからし」を組み合わせた大分ならではの食べ方で味わうこともできます。
さっぱりとしたぽん酢と、ぴりっとしたねりからしのアクセントで、最後まで飽きのこない味わいだとしています。テイクアウトにも対応しており、自宅でも同様のメニューを楽しめます。
▲大分とり天とだんご汁の定食 1190円
とり天に加え、大分の郷土料理であるだんご汁を組み合わせた定食です。だんご汁は麦味噌を使用した味噌仕立てで、平たい形状のだんごに加え、大根、人参、ごぼう、玉ねぎ、豚肉などを合わせた具だくさんの内容です。
具材の旨味が溶け込んだ味わいと、食べ応えのある構成が特徴とされています。柚子胡椒を加えることで味の変化も可能です。
▲だんご汁（単品） 470円
だんご汁は単品でも注文できるほか、370円で他の定食や丼の味噌汁をだんご汁へ変更することも可能です。
▲[テイクアウト] 大分とり天 ごはん・みそ汁付 960円
人気のとり天が今年も！ごはんはおかわり自由
やよい軒の運営会社であるプレナスは、発祥の地が長崎県というのもあり、九州地方の料理が度々メニューに取り入れられるんですよね。
大分名物の「とり天」は期間限定メニューとして初夏の時期によく登場します。鶏肉が食べごたえ満点で、なおかつやよい軒はごはんがおかわり自由なので、しっかりお腹いっぱいになれちゃいます。
ぽん酢やねりからし、柚子胡椒といった味変要素も揃っており、最後まで飽きずに食べられそう！
なお、他の定食の味噌汁をだんご汁に変更することもできます。気軽に大分のご当地グルメを味わってみては？
※価格は税込み表記です。
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