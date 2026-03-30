がっつり4種！「月見とろろカルビ丼」ジューシー肉×とろろで間違いない

焼きたてのかるびは「月見とろろカルビ丼」各種を4月2日より期間限定で販売します。

「月見とろろカルビ丼」丼が登場！

カルビ丼とユッケジャンスープの専門店の「焼きたてのかるび」から、期間限定の丼が登場します。



とろろと玉子をトッピングした4種の“月見とろろ”メニュー。金額はごはんの量や、お肉の増量によって異なります。

「月見とろろカルビ丼」「【二種盛り】カルビとハラミ丼」

「月見とろろカルビ丼」「月見とろろ【二種盛り】カルビとハラミ丼 」は、厳選した熟成牛バラ肉（カルビ）やハラミを香ばしく焼き上げ、たっぷりの月見とろろを合わせた一杯。鰹節の旨味と香りが効いた特製だれと一緒にいただくことができます。

▲「月見とろろカルビ丼」（750〜1200円）

▲「月見とろろ【二種盛り】カルビとハラミ丼」（950〜1440円）

わさびトッピングも！

「『刻み山葵』月見とろろカルビ丼」「『刻み山葵』月見とろろ【二種盛り】カルビとハラミ丼」は、シャキシャキの食感と辛味が特徴の刻み山葵（わさび）とたっぷりの月見とろろをトッピング。



まずはお肉と一緒に刻み山葵を食べ、後からとろろと一緒に混ぜる事で、より山葵の風味を楽しむことができるといいます。

▲「『刻み山葵』月見とろろカルビ丼」（850〜1300円）

▲「『刻み山葵』月見とろろ【二種盛り】カルビとハラミ丼」（1050〜1540円）

月見とろろでかっこめそう

焼肉丼と月見とろろの間違いない組み合わせ。ボリュームも選べるので、たくさん食べたい人にも文句なしの一杯ではないでしょうか。



お肉ととろろ、玉子を一緒にかっこみたいです！

（※文中の価格はすべて税込）