マジか…銀だこ100円引き！しかも何度でも使える、4月6日からお得すぎ

築地銀だこは4月6日より「銀だこアプリ」の新規会員と既存会員を対象に100円引きクーポンを配布します。
100円引きクーポンが期間中何度も使える！
築地銀だこの公式アプリ「銀だこアプリ」は、会員100万人を突破しました。これを記念して今回のキャンペーンを実施。
4月6日よりアプリをダウンロードして会員登録した人を対象に、たこ焼（8個入り）が100円引きになるクーポンが配布。既存会員にも4月6日0時頃から順次配信されます。
配布期間は4月6日～19日、有効期限は6月30日まで。1会計につき1回・1舟が対象です。なお、期間中は何度でも利用可能です。
他の割引との併用不可、また一部商品は対象外です。
PayPayアプリ内でクーポン配布！
また、4月13日から、PayPay決済によるポイント還元も展開。
4月13日9時～26日23時59分の期間、PayPayクーポンを配布。事前にアプリで取得し、対象店舗で決済すると、支払い金額の最大5％相当のPayPayポイントが還元されます。
付与上限は1回・期間合計ともに2000ポイントです。
6月30日まで何度でも100円引き！お得すぎ！
銀だこ100円引きってうれしいですよね。しかも、クーポンを取得すれば、有効期限の6月30日まで何度でも利用できます。※1会計につき1回の上限はあり
PayPayポイント還元もあり、かなりおトク感がある内容ではないでしょうか。
築地銀だこをたまに買うという人は、この機会に公式アプリを利用してみては？
※価格は税込み表記です。
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