25％増量はうれしい！松のや「ロースかつ」が特別仕様になってアガる

松のやでは4月1日15時より5月6日15時までの期間限定で、「ロースかつ」を「カナダ産大麦豚ロースかつ」へ一斉に切り替え、さらに25％増量の100gという特別仕様で提供します。
期間限定で「大麦豚ロースかつ」に！
松屋フーズのとんかつ業態「松のや」の創業25周年を祝う第1弾企画として、ロースかつが期間限定で進化します。
今回使用する日本ハムの「カナダ産大麦豚」は、大麦を食べて育つことで生まれる、脂身の甘みと、きめ細かく柔らかな肉質を特徴としています。
期間中は「ロースかつ」が、「大麦豚ロース」になって25％増量（100g）という特別仕様で提供されます。
また、期間中は、より深く肉の旨みを堪能できる「150g」の厚切りリブロースかつもラインナップ。素材のポテンシャルを引き出すため、定食メニューには「紅塩」を添えて提供されます。
とんかつに本気の1ヵ月間
ボリュームも旨みも特別仕様にアップデートされる1ヶ月。
従来の通常の「ロースかつ定食（80g）」の価格は690円で、お値段的にも少しお高くなりますが、肉質を変更し、ボリュームもアップされているため、満足度があがりそうです。
食べ逃しの無いよう、チェックはお早めに！
（※文中の価格はすべて税込）
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