復活きた！ほっともっと「焼肉ビビンバ」混ぜるほどウマい辛メシ

持ち帰り弁当のほっともっとは4月1日より「焼肉ビビンバ」4商品を発売します。

待望のほっともっと「ビビンバ」復活

ほっともっとの“ビビンバ”は毎年登場する人気商品。今年も復活します。

▲まぜて旨辛！ 焼肉ビビンバ 660円

醤油ベースの甘めのタレで炒めた牛焼肉を中心に、小松菜と油揚げの和え物、ゆず大根、白菜キムチ、豆もやしナムルの5種の具材を盛り付けたメニューです。

コク深い“特製旨辛ダレ”を混ぜることで、肉の旨味や野菜の食感、タレの辛味が調和するといいます。1食で1日に必要な野菜の2分の1を摂取できる点も特徴です。

まろやかな味わいの「温玉付き」や、ボリューム満点の「肉増し」など、全4商品を展開します。

▲まぜて旨辛！ 温玉付き焼肉ビビンバ 760円

▲まぜて旨辛！ 肉増し焼肉ビビンバ 980円

▲まぜて旨辛！ 温玉付き肉増し焼肉ビビンバ 1080円

まぜるほどにおいしい旨辛弁当

具材と“特製旨辛ダレ”を混ぜて完成させるスタイルが特徴の焼肉ビビンバが登場します。温玉や肉増しなど、その日の気分で選べる点もうれしいですね。

今回の商品は「旨辛アジアフェア第1弾」として登場します。旨辛メニューが気になる人は、ぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。