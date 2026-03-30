“映えるPC”完成系？ 液晶付き水冷クーラーがついに完成形へ

エムエスアイコンピュータージャパンが新たな水冷CPUクーラー「MPG CORELIQUID P13 360」と「MPG CORELIQUID P13 360 WHITE」を発売する。発売日は4月3日で、価格は両モデルともに29,980円だ。

これらの新型CPUクーラーは、曲面ガラスで覆われた2.1インチのIPSディスプレイを搭載し、PC内部での一体感を強化している。ディスプレイには画像や動画、システムモニタリング情報を表示でき、YouTube動画を見ることも可能だという。注目すべきは、水冷ヘッド周辺のケーブルが一切露出しない設計が施されていることで、マザーボードとの統一性を高めている点だ。

製品はまた、「EZ CAP」と呼ばれるカバーでヘッドを覆うため、ネジやブラケットの露出を防ぎ、見た目の美しさを保つ。さらに、ケーブルはすべてチューブ内を通すことで、配線が簡単になり、ヘッド周辺をすっきりさせる効果を持つ。これにより、ユーザーは美しさと性能を両立させたデザインを楽しめる。

もう一つの特徴としては、デイジーチェーン対応のCycloBlade 9ファンの採用がある。静圧と静音性を向上させるだけでなく、ファンの振動や軸ブレも抑制され、耐久性も向上。また、「UNI BRACKET」があらかじめインストールされており、IntelとAMDの両プラットフォームに対応しているため、組み立ての手間が省かれる。