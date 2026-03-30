Thermaltake、新型RGBファンとトップフロー型CPUクーラーを4月発売

アスクは、Thermaltakeの新製品「TS EX RGB」シリーズファンおよび「UX150-L ARGB Sync」CPUクーラーを4月3日に発売する。ファンシリーズの価格は16,780円前後から17,680円前後で、CPUクーラーは3,780円前後で販売される。
「TS EX RGB」シリーズは、Thermaltake初の温度センサー搭載ファンとして注目を集める。このファンは、温度に応じてファンスピードを自動で調整でき、低温時にはノイズと消費電力を抑えることができる。また、ファンサイズは120mmと140mmが用意され、設定は付属のコントローラーと「TT RGB PLUS」ソフトウェアで行うことが可能だ。
一方、「UX150-L ARGB Sync」は、RGBライティングに対応したトップフロー型CPUクーラーで、アドレサブルRGB LEDを搭載。インフィニティミラーによる鮮やかなライティングと最大59.2CFMの風量ファンにより、PCケース内を効率的に冷却する。TDP 130Wまでの対応が可能で、静音性も高く、ハイドロリックベアリングを採用している。
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