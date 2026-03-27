AI最適化、高性能を実現する新世代グラフィックスカード
ASRock、AI向けGPU「Intel Arc Pro B70」発表 32GB VRAMでLLM処理に対応
2026年03月27日 16時30分更新
ASRockは、最新のグラフィックスカード「Intel Arc Pro B70」を発表した。この製品は、プロフェッショナルなワークスペースにおける新たな価値を提供することを目指している。
Intel Arc Pro B70シリーズは、最大32GBのVRAMを搭載しており、高度なAI推論処理のニーズに応える設計が特徴だ。最新のXe Matrix Extensions (XMX) AI エンジンを採用し、Linux環境でのマルチGPU構成にも対応している。これにより、特に大規模言語モデル（LLM）に対して効率的な処理が可能となっている。
一方で、「Intel Arc Pro B70 Creator 32GB」はブロワータイプの冷却システムとベイパーチャンバーを組み合わせ、高い熱伝導性を実現。AI処理やレンダリング時のパフォーマンス低下を防ぐようデザインされている。また、「Intel Arc Pro B70 Passive 32GB」はファンレス構造で静音性とメンテナンスフリーを実現し、B2B事業や産業用PC、高密度サーバー環境向けに最適化されている。
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