MSI新型マザーボード「X870E」登場　USB4・Wi-Fi 7対応で次世代CPUに備える

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月3日に次世代CPUに対応可能な「MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI」を発売する。価格は49,980円。
「MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI」は、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応するX870Eチップセットを搭載し、大容量64MB BIOS ROMを備えていることから、将来登場する次世代CPUへの対応が可能である。このゲーミングマザーボードは白基板とシルバーホワイトのヒートシンクを採用し、美しいホワイトセットアップを求めるユーザーに最適なデザインだ。
さらに、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載し、CPUベースクロックの調整が可能で、最大15%のゲーム性能の向上を実現するという。リアI/Oパネルまで拡張された大型ヒートシンクがVRMを冷却し、安定したシステム運用を支える設計となっている。
ネットワーク面でも充実しており、5G LANとWi-Fi 7を装備しているため、高速で快適なオンライン環境を提供する。また、M.2デバイスやグラフィックスカードの着脱が簡単に行えるEZ M.2 Clip IIやEZ PCIE Releaseを搭載し、利便性も向上している。USB4ポートの搭載により、40Gbpsの転送速度やDP Altモードによる映像出力が可能だ。
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