格安データ通信SIMを買って格安に使い倒す！ 第302回

MNPで1万円台!? MVNOでやたら安く買えるので人気なスマホ「arrows We2 Plus」を購入　少し古いけどお買い得？

2026年03月01日 12時00分更新

文● 正田拓也　編集● ASCII

　最近、IIJmioやmineoといったMVNOで特価販売されているFCNT製スマートフォン「arrows We2 Plus」に注目が集まっている。発売は2024年8月なので少し古くはあるが、MNPなら1万円台、機種変更でも3万円以下で買える割には十分なスペック。しかも、防水性能にこだわりがあるメーカーということもあり、個人的に購入してしまった。そこでインプレッションをお届けしたい。

MVNOを中心にMNPなら1万円台で購入できる「arrows We2 Plus」。2024年リリースのモデルだが、性能的には十分

mineoでも春のセールとしてオトクな価格で販売している

富士通時代の思い出があって……だったものの
今はプレーンなスマートフォンとして好印象

　arrows We2 Plusを提供する「FCNT」という企業は、「F」の文字からもわかるように元々は富士通から派生したメーカーだ。以前は富士通コネクテッドテクノロジーズという社名だったが、富士通グループからの離脱、民事再生法の適用を経て、今はレノボグループの傘下となっている。スマートフォンで言えば、モトローラと同系列となる。

筆者が購入したarrows We2 Plusのスレートグレイというカラバリだ

　富士通のスマートフォンというと、人によっていろいろな思い出があるだろう。意欲的なスマートフォンを作ろうとするも、完成度やユーザーの支持といった点では開発意欲と噛み合っていないメーカーという印象の人もいるかもしれない。実際、筆者も過去に所有して、発熱や電池の持ちなどで良くない思い出の方が多く残っている。

　一方で、携帯電話という観点でみれば、らくらくホンといったシニア向けや、子供向け機種を出すなど、使い慣れないユーザーへの配慮について、こだわりを持つメーカーとも言える。

シニアなどに向けたホームアプリも搭載している

　また、スマートフォンでは通常の防水性能だけでなく、ハンドソープで洗い流せることをうたう製品を出していることも特徴だ。一般的な防水性能では真水に対するものが前提になっているが、石鹸水にも公式に対応することで、スマートフォンを清潔に保てるというこだわりは同社製品の大きな特徴だ。また、アルコール除菌シート対応にも対応している。

　一方で、arrows We2 PlusのUIは素のAndroidをベースに、独自機能を搭載しているため、特にクセは感じられない。強いて言うなら、日本語入力が「Super ATOK ULTIAS」を採用しており、数字や記号の入力が少し面倒な印象だが、気になるならGboardに変更すればいいだろう。

8GBまたは12GBメモリー搭載、長く使える十分なスペック

　基本スペックはSoCにSnapdragon 7s Gen2、メモリーが8GB、ストレージ256GBという比較的長く使える性能を持つ。さらにIIJmio版はより大きな12GBメモリーを搭載している。

　2024年発売モデルとなると、今後のサポート期間が気になるところではあるがOSの更新は最大3回対応を予定する。発売時はAndroid 14で、現在はAndroid 15に更新されたので1回分消費しているが、あと2回はOSの更新がされるはずだ。セキュリティも最大4年提供なので2028年8月頃までのサポートが約束されている。

Android 15へのアップデートが用意されている

　ほかにもいいところがある。バッテリーは5000mAhを搭載しながら重さは182gと最近のスマホとしては比較的軽量。サイズも横幅は約75mmなのでポケットの収まりも良い。

　すべての人が使う機能とは言いがたいが、ヘルスケア関連機能として背面カメラ下のセンサーから読み取ったバイタルデータから、自律神経の活性度を算出する機能もある。さらに歩数計アプリも装備している。

自律神経パワーの測定。測定中は指をカメラ下のセンサーに触れ続ける必要がある

実際の診断結果

　カメラはメインに光学式手振れ補正（OIS）付きの5010万画素センサー、800万画素の超広角カメラも搭載する。夜景をキレイに撮るSuper Night Shotも搭載する。そして、なによりもカメラの出っ張りが少ない。

