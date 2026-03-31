ドコモ3Gついに停波　最後にベンチマークしてみたけど、案外普通に使える!?

2001年10月に世界に先駆けてサービスを開始。25年の歴史とともに、3月31日をもって終了するW-CDMA規格によるドコモの3Gサービス（FOMA）。実際のところ、一般コンシューマーで3G通信を使っている人はすでにほとんどいないだろうが、せっかくなので最後の機会にとベンチマークテストを実施した。
なお、ドコモの3G通信に用いたのはIIJmio（タイプD）のSIM。ドコモMVNOのSIMでは5Gオプションをオン／オフできるものがあり、これをオフにすることで3Gでの通信も可能になる。スマホについては、設定を「3Gを優先」にすることで3Gで接続された。
というわけで、「Speedtest」アプリでの速度結果は冒頭の画像のとおり。地下街を含めて、エリアに不便を感じることはなく、速度もほぼ一定して3Mbps程度出ているので、SNSやウェブを見る程度であれば十分使い物になるという印象。ただし、上りは低速なのと、ping値が悪いのは3Gならではか。通話もしてみたが、その音質はVoLTEが当たり前になった今では久々に聞いた、「昔のケータイっぽいモゴモゴとした声」だった（ただ、記憶にあるほど音質が悪くなかったのはユーザーがほとんどいないせい？）。
ちなみに3月31日一杯で終了するものにはドコモ3G以外にも、iモードのサービスもある。一時代を築いた両サービスに感謝！
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