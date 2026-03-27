スクウェア・エニックスは3月26日、タクティカルRPG「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」（以下、FFBE 幻影戦争）について、5月28日12時をもってサービス終了すると発表した。

本作は、2019年にリリースされた「ファイナルファンタジー」シリーズのスマートフォン向けタクティカルRPG。3Dのフィールドで繰り広げられるシミュレーションバトルが特徴で、小国の王子モントを主人公とした壮大な物語が紡がれてきた。

サービス終了の理由について開発・運営チームからのお知らせでは、「新たな機能やコンテンツの追加、既存機能の改修などに対応する難易度が上昇していき、これらの要素の折り合いをつけながら、プレイヤーの皆様に満足いただける品質を維持していくことが難しいとの判断に至った」と説明している。

また、本作の物語については動画や書籍といった形で、世に残せるよう準備を進めているとのこと。オフライン版の制作は難しいという。

サービス終了までの約2ヵ月間は「グランドフィナーレ」と称し、各種キャンペーンを開催。1日1回限定の「UR1枠確定無料10連召喚」、復刻イベント、特別ムービーのエンドロールに“あなたの名前”が掲載される人気投票＆総合アンケートなどの施策を行っていく。

ユーザーからは「素敵なゲームで大好きでした」「最後まで楽しみます！」「ストーリーは面白かったんだよなぁ」「生活の一部だった幻影戦争が終わる…」「1番時間を費やして楽しんだFFです」「俺を置いていくな、幻影戦争ぉぉぉ！」など、運営への労いや悲しみの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争

ジャンル：タクティカルRPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android／Amazon

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）