ASRock、ゲーミングモニター新製品5機種　価格1.2万円〜14.9万円で展開

ASRockは、4月3日より日本国内で「Phantom Gaming」および「Challenger」シリーズのゲーミングモニター5機種の販売を開始する。それぞれの製品価格は、「PGO32UFS2C」が149,800円、「PG27QFT2C」が29,980円、「PG27QFT1B」が27,980円、「PG25FFT」が18,980円、「CL25FFA」が12,980円となっている。

ASRockの新しいゲーミングモニターは、先進的な技術と高性能を兼ね備えており、ゲーマーにとって魅力的な選択肢となるだろう。「PGO32UFS2C」は31.5型4K WOLEDディスプレイで、240Hzの高リフレッシュレートと0.03msの応答速度を実現している。その他にも、多様な色域をカバーし、HDR対応、低ブルーライト技術などの機能を備える。

さらに、「PG27QFT2C」と「PG27QFT1B」は27型QHDディスプレイ、180Hzのリフレッシュレートを持ち、滑らかな映像表示を提供する。24.5型の「PG25FFT」はFHD表示で180Hzのリフレッシュレートを実現。「CL25FFA」は120Hzのリフレッシュレートを持ち、価格面でも手の届きやすいモデルとなる。すべてのモデルには3年間の長期保証とゼロブライトドット保証が付与されており、安心して購入することができる。

各製品は、日本国内の正規販売代理店を通して購入が可能で、全モデルにおいて保証対象の条件としてゼロブライトドット保証が適用される。