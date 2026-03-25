HDR対応・8K出力OK、USB Type-C HDMI変換アダプタの新モデルが発売

サンワサプライは、接続機器の幅を広げる新製品「USB Type-CーHDMI変換アダプタ（8K/60Hz/HDR）」、品番「AD-ALC8KHDR」を発売した。価格は4,510円。

「AD-ALC8KHDR」は、USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレットと、HDMI端子を備えたディスプレイやテレビを簡単に接続できるアダプタだ。特に注目すべき機能として、8K（7680×4320）/60Hzと4K（4096×2160）/120Hzの高解像度映像出力が可能であり、更にHDRにも対応しているため、より色鮮やかな映像体験が可能となる。

加えて、ウルトラワイドモニターへの対応や、ケーブル一本で電源供給と映像出力を実現できるため、デスクのスペースを有効に活用できる。また、手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びが簡単で、断線に強いメッシュケーブルや取回しのしやすい20cmショートケーブルを採用し、利便性も兼ね備えている。

「AD-ALC8KHDR」はソフトウェアインストール不要で、ミラーモードや拡張モードといったマルチディスプレイ環境を簡単に構築可能だ。