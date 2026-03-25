MSIコラボPC「MFPシリーズ」発売｜ピラーレス設計＆RTX 5070 Ti搭載の高性能モデル

インバースネットは、MSI社とのコラボレーションを経て、新たに開発した「MFPシリーズ」を3月25日にリリースした。このモデルはFRONTIERダイレクトストアにて購入することが可能だ。
MFPシリーズの最大の特徴はMSI製ピラーレスケースを採用した点だ。270度パノラマデザインにより、フロントとサイドの2面を強化ガラスにすることで、内部のパーツライティングを広い視野で楽しめる。背面コネクタを採用したMSI製ホワイトマザーボードを用いることで、配線を裏面のみに集約し、見た目の美しさを極限まで追求した。
ケースはフルタワーサイズとなり、高い拡張性を誇る。最大360mmの水冷ラジエーターや複数のケースファンを搭載できるため、ハイエンドCPUや大型グラフィックスカードにも対応可能。また、ARGB対応のケースファンを標準搭載しており、内部のライティングが外部からも華やかに演出される。ケースカラーはブラックとホワイトから選択可能だ。
ホワイトモデルにはMSI PROJECT ZEROに対応した「MSI RTX5070Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」を採用。補助電源が見えない設計で、スッキリとした美しい外観を保つ。さらに、Wi-Fi 7とDDR5メモリ対応のATXゲーミングマザーボード「MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ」が採用され、ゲーマーに最適な環境を提供。5G LANやPCIe 5.0 x16スロットを備え、高速ネットワークやストレージ環境を実現する。
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