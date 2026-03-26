単品だけでなくセット製品もラインアップ！
PS Store／ニンテンドーeショップで「バイオハザード」シリーズがお買い得！「CAPCOM SPRING SALE」を開催中
カプコンは3月26日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SPRING SALE」について、PlayStation Storeとニンテンドーeショップでも実施したと発表。セール期間はソフトやストアによって異なるので、下記を確認してほしい。
今回のセールでは、サバイバルホラーゲームの草分けとして3月22日にシリーズ30周年を迎え、最新作『バイオハザード レクイエム』も好評発売中の「バイオハザード」シリーズがお買い得価格になって登場。
以下では、セールタイトルの一部をピックアップして紹介。セールの詳細は、特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM SPRING SALE
特設サイト：https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
●『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS5／PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：3990円
セール価格【75%オフ!!】：997円
■ニンテンドーeショップ
Switch（CLOUD版） - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【50%オフ!!】：1495円
※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています
※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします
●『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
■PlayStation Store
PS5／PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：6990円
セール価格【79%オフ!!】：1467円
収録内容：
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
●『バイオハザード0 HDリマスター』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード4』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード5』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード6』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード リベレーションズ2』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【75%オフ!!】：497円
■ニンテンドーeショップ
Switch - 2026年4月15日23時59分まで
通常価格：1990円
セール価格【50%オフ!!】：990円
●『バイオハザード アンブレラコア』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：4063円
セール価格【76%オフ!!】：975円
●『バイオハザード ディレクターズカット』（ゲーム本編）
■PlayStation Store
PS5／PS4 - 2026年4月8日23時59分まで
通常価格：1000円
セール価格【50%オフ!!】：500円
【各デジタルストアの特設ページはこちら】
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale
©CAPCOM
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