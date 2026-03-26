一般社団法人日本eスポーツ協会（以下、JESU）は3月26日、国内eスポーツ業界のデータ年鑑である「日本eスポーツ白書2025」を発売。商品形態はPDFファイル（CD-ROMに収録／322ページ）で、価格は9万9000円だ。

「日本eスポーツ白書」は、国内eスポーツ産業を最新データとともに解説し、インタビューやユーザー調査など、産業を多角的に展望できるさまざまな情報をとりまとめた網羅的な年鑑。

JESUは、日本国内のeスポーツの普及と発展のため、大会などの興行だけでなく、地方創生や国際交流、教育、福祉など、幅広い領域における、eスポーツ利活用の推進を目的として「日本eスポーツ白書」を編纂し、2022年から刊行している。

2024年の日本国内におけるeスポーツ市場規模は、前年対比で9.9％と伸長し、推計約161億円となった。2020年以降、市場規模は年平均成長率10％前後で安定的に成長を続けており、2026年には200億円を超えると予測している。

また、市場を構成する項目としては、オンラインとオフラインのハイブリッド開催が定着したイベント運営と、大会やチームに対するスポンサー費用が、それぞれ全体の35％以上を占めている。

また、関連グッズやストリーミングに関しては高い成長率で伸長しており、今後産業内における存在感を一層増していくと考えられる。

2024年の日本eスポーツファン数（試合観戦、配信動画視聴経験者など）は、およそ967万人と推定される。

JESUは、アンケート調査の結果などから、その43.3％にあたる約419万人が、日本国内におけるeスポーツの競技者人口にあたると予測。

また、今後国内外で開催される国際的なeスポーツ大会の影響もあり、2026年には日本のeスポーツファン数は約1500万人に迫ると予測している。

「日本eスポーツ白書2025」は、3月26日より、ゲームマーケティングサービス「f-ism（エフイズム）」にて販売を開始している。

▼販売ページはこちら！

https://f-ism.net/report/nesh2025.html

JESUは今後も、日本におけるeスポーツの振興を通して国民の競技力の向上およびスポーツ精神の普及を目指し、これをもって国民の健康とともに、社会・経済の発展に寄与することを目的として活動していくという。今年のeスポーツの動きにも注目しよう。

【「日本eスポーツ白書2025」 概要】

価格：9万9000円

発売日：発売中（2026年3月26日）

ページ数：322ページ

商品形態：PDFファイル（CD-ROMに収録）

発行：一般社団法人日本eスポーツ協会

制作・販売：角川アスキー総合研究所

第1章 パースペクティブ（インタビュー／寄稿）

●eスポーツが拓くアジアの平和と未来へのレガシー（公益財団法人 愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 事務総長 村手 聡さん）

●サウジアラビアの未来を掴む術（在サウジアラビア日本国大使館 経済班長 楠田 真之さん）

●「興行」から「文化」へ セガが描くeスポーツの普及と教育的価値の創出（セガ グローバルeスポーツ推進部）

●「ALGS」連続誘致で札幌市が目論むeスポーツとゲーム産業活用による地域活性化（札幌市 スポーツ局 スポーツ都市推進課長 枝元 俊晴さん）

第2章 eスポーツ市場動向

●eスポーツ市場データ2024

●【補足】2024 年 ゲーム全体のマーケット動向

●eスポーツ関連のニュース一覧（2022年1月～2025年12月）

●主なeスポーツの大会（国内リーグ・大会／総合大会／企業主催大会／チーム・ストリーマー主催大会、コミュニティ大会／国際大会）

●主なeスポーツチームとスポンサー

第3章 ユーザー調査

●大規模WEB調査による「eスポーツ」に関するユーザー・マーケティング・リサーチ （調査概要／認知度／情報取得メディア／接触／職業・教育／今後の意向／タイトル認知・接触／タイトル別データ大会・イベント認知・接触／タイトル別データ）

●X解析で探るユーザー関心度（eスポーツ言及ポスト／eスポーツ関連タイトル／eスポーツ関連大会・イベント／主要タイトル分析 【補足】2025年上半期の最新X解析）

第4章 JESU 活動と現況

●日本eスポーツ協会 概要

●日本eスポーツ協会 沿革

●日本eスポーツ協会の活動 （2018～2025年）

●日本eスポーツ協会会員・パートナー調査（事業成果／事業展望・見通し／取り扱いタイトル）

●日本eスポーツ協会 公認大会一覧

●日本eスポーツ協会 公認タイトル

●日本eスポーツ協会 会員一覧（正会員／賛助会員）

●日本eスポーツ協会を支える団体・サポーター企業（加盟団体／助成団体／オフィシャルスポンサー／オフィシャルサプライヤー）

第5章 地方動向

●地方支部沿革

●支部調査から探る地方動向（取り扱いタイトル／スポンサード、協力団体、支部間連携／ステークホルダーの理解、反応／地域e スポーツ活性化のためのステークホルダーとの取り組み／地域eスポーツ活性化のターゲティング）

●地方支部データ

第6章 付録

●付録1：「eスポーツ×地方自治体」による行政課題解決の現在

●付録2：日本eスポーツアワード

●付録3：eスポーツによる高齢者社会参加に向けて