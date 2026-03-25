「終天教団」通常版が初の30％オフ！ 『同級生リメイク CSver』などもラインアップ
最大90％オフ！ニンテンドーeショップで「DMM GAMES スプリングセール 第二弾」を開催中
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは3月25日、ニンテンドーeショップにて「DMM GAMES スプリングセール 第二弾」を実施。セール期間は、2026年4月8日23時59分まで。
今回のセールでは、『終天教団』の通常版が初の30％オフに。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、ぜひともチェックしよう。
■セール対象製品
●終天教団 通常版
※Nintendo Switch版のみ対象
通常価格：6980円 → セール価格：4886円（30％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084758
公式サイト：https://shuten-kyodan.com/
●きみのまち サンドロック
通常価格：5940円 → セール価格：2376円（60％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069187
公式サイト：https://sandrock.games.dmm.com/
▼セール対象DLC（一律25％オフ）
きみのまち サンドロック スーパー家具パック
通常価格：1320円 → セール価格：990円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046308
きみのまち サンドロック インテリアデコレーターパック
通常価格：660円 → セール価格：495円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046307
きみのまち サンドロック かわいい動物の家具パック
通常価格：660円 → セール価格：495円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046304
きみのまち サンドロック 極東家具パック
通常価格：660円 → セール価格：495円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046306
きみのまち サンドロック ペットパック：ヤモリちゃん
通常価格：440円 → セール価格：330円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046302
きみのまち サンドロック スターライトコレクション1
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046338
きみのまち サンドロック スターライトコレクション2
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046341
きみのまち サンドロック スターライトコレクション3
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046345
きみのまち サンドロック サマーヒートコレクション1
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046333
きみのまち サンドロック サマーヒートコレクション2
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046335
きみのまち サンドロック サマーヒートコレクション3
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000046337
きみのまち サンドロック Monster Whisperer
通常価格：1210円 → セール価格：907円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000049403
きみのまち サンドロック Love Chronicles
通常価格：880円 → セール価格：660円
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000052982
■同級生リメイク CSver
通常価格：5940円 → セール価格：4158円（30％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075157
公式サイト：https://fanzagames-digination.com/dgremake/doukyuusei_re_cs/
■ヴァンパイア：ザ・マスカレード 紐育に巣食う血盟
通常価格：3278円 → セール価格：327円（90％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000033117
公式サイト：https://coteriesofnewyork.games.dmm.com/
■ヴァンパイア：ザ・マスカレード スワンソング
通常価格：4980円 → セール価格：1494円（70％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000065707
公式サイト：https://swansong.games.dmm.com/
■MotoGP™21
通常価格：6578円 → セール価格：1973円（70％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000039748
公式サイト：https://motogp21.games.dmm.com/
■BOSSGARD
通常価格：2420円 → セール価格：242円（90％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000027488
公式サイト：https://bossgard.games.dmm.com/
■Sea Salt
通常価格：1980円 → セール価格：198円（90％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000022281
公式サイト：https://seasalt.games.dmm.com/
■スターレネゲード
通常価格：3300円 → セール価格：330円（90％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000035505
公式サイト：https://starrenegades.games.dmm.com/
■アトミクロップス
通常価格：3278円 → セール価格：655円（80％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000029079
公式サイト：https://atomicrops.games.dmm.com/
■フェルシール：アービターズマーク
通常価格：3410円 → セール価格：852円（75％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000035041
公式サイト：https://fellseal.games.dmm.com/
■チルドレン・オブ・モルタ ～家族の絆の物語～
通常価格：3960円 → セール価格：1188円（70％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000032284
公式サイト：https://childrenofmorta.games.dmm.com/
■Conan Chop Chop
通常価格：2090円 → セール価格：627円（70％オフ）
販売ページ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000028990
公式サイト：https://conanchopchop.games.dmm.com/
