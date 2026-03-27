うまそ！富士そば「味噌肉ラー油そば」「ヤンニョム豚丼」旨辛2品を限定発売

名代富士そばは4月1日～30日の期間、「味噌肉ラー油そば」「ミニヤンニョム豚丼セット」を販売します。
富士そばに「辛い系」そばとどんぶり
関東を中心に展開するそばチェーン富士そばの新メニューです。
富士そばでは定番メニューに七味をたっぷり使った「赤富士そば」がありますが、それとは異なる辛さに挑戦。2026年も人気の「辛さ」トレンドに注目したんだとか。
「辛味噌」と「韓国風の甘辛ダレ」という2つの軸でそばと丼ぶり商品を展開します。
▲味噌肉ラー油そば 750円
富士そばとして初となる「辛味噌」スープを使用したそばです。ピリ辛の味噌とそばの組み合わせが相性抜群とされています。
食べ進めながらラー油を溶かすことで「味変」が可能で、一杯で異なる味わいを体験できるといいます。
▲ミニヤンニョム豚丼セット 750円
コチュジャンベースの自家製ダレを使い、韓国風の甘辛い味付けに仕上げた豚丼です。
甘辛さに加えてケチャップの酸味を組み合わせることで、「こってりながらさっぱり」とした味わいになるとされています。濃い味付けで、ご飯とよく合うとされています。
辛さの方向性が違う2品で勝負！
一口に「辛さ」といっても方向性が異なる新商品が登場します。ラー油で味の変化を加えられる「辛味噌」スープのそばと、しっかりした味付けの豚丼という組み合わせは、満足感を重視したいときにも合いそうです。
期間限定のため、気になる人は早めにチェックしておくことをおすすめします。
※価格は税込み表記です。
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