ジョイフル「大きなミックスグリル」が値下げ！500円ランチの刷新も！春夏グランドメニュー

ジョイフルは4月1日15時から、春夏の新グランドメニュー、新ランチメニュー、新キッズメニューの販売を開始します。

創業50周年を控える中で、肉料理から麺類、サラダ、スイーツまで幅広いジャンルを揃えた構成となっています。

食べ応えのあるメニューや出汁にこだわった麺料理に加え、健康志向のメニューやランチの新メニュー、スイーツも登場します。また、一部の人気メニューでは価格の見直しも行われます。

ステーキから白桃パフェまでそろう春夏メニューが4月からスタート！

▲肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油 1175円

厚切りの豚肩ロースを使用したグリルメニューです。にんにくと醤油のソースを合わせた構成で、肉の旨味を感じられる内容とされています。

▲野菜かき揚げのぶっかけおろしそばと釜揚げしらす丼 1065円

コシと歯ごたえのあるそばに出汁を合わせたぶっかけそばと、釜揚げしらす丼のセットです。かき揚げの食感とさっぱりした味わいの組み合わせが特徴とされています。

▲カラダはぐくむ！薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ＆アサイーヨーグルト 988円

薄切りビーフとミックスビーンズを組み合わせたサラダに、アサイーヨーグルトを添えたメニューです。酸味のあるドレッシングで仕上げ、栄養バランスを意識した内容とされています。

▲イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ 625円

▲ジョイフル薪窯ベーコンピザ 878円

▲ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ 812円

白桃とベリーを使用したパフェで、フロマージュクリームのコクとベリーの酸味を組み合わせています。

▲魅惑のクレープ 白桃と3種ベリー 592円

クレープ生地で白桃と3種のベリーを包んだスイーツです。果肉感のある白桃とベリーの組み合わせが特徴とされています。

コスパ優勝の日替わりランチメニュー

日替りワンコインランチは火曜日と土曜日、オシャレ＆ヘルシーの日替りカフェプレートランチは木曜日と金曜日に新メニューが登場します。キッズメニューにも「キッズミートスパゲティプレート」が仲間入りします。

▲ハンバーグ＆ポテトコロッケ 500円

▲てりやきペッパーチキンステーキ＆白身魚フライ 500円

▲和風チキンステーキとポテトコロッケ＆蒸し鶏サラダ（スープバー付） 700円

▲焼きしゃぶとポテトコロッケ＆蒸し鶏サラダ（スープバー付） 700円

▲キッズミートスパゲティプレート（おもちゃ付） 625円

全7品をプライスダウン！

5月の創業50周年に向けて、4月1日15時より「どど～ん！っと大きなミックスグリル」など人気メニュー全7品を値下げします。

▲どど～ん！っと大きなミックスグリル 1285円→1208円

・ロースかつの特選バラエティフライ定食 1098円→1065円

・野菜たっぷりチキンの竜田揚げと釜揚げしらす丼 1142円→1098円

・野菜とお豆がたっぷりグリルチキンのトマトスープセット 878円→845円

・出汁香るロースかつとじ定食 1032円→988円

・大阪風あまからカレー（ロースかつ） 1032円→988円

・ブリのりゅうきゅう丼 1175円→1098円

“満足感とコスパ”が両立！

幅広いジャンルがそろうジョイフルの春夏メニューが4月からスタートします。しっかり食べたいときの肉料理から、軽めのサラダやスイーツまで揃っており、シーンに応じて選べるのが特徴です。

ランチメニューや値下げ企画もあり、日常的に利用しやすい構成になっている点がうれしいですね。こちらの新メニューと値下げ企画は4月1日15時よりスタートします。

※価格は税込み表記です。