これは地味にうれしい…「ガツン、とみかん」今だけ1本増量で6本入り

赤城乳業はアイスミルク「ガツン、とみかん（1本増量パッケージ）」を3月23日より数量限定で発売中です。58ml×6本で価格は486円です。



「ガツン、とみかん」はフルーティーなみかん味アイスキャンディーをベースに、みかん果肉を「ガツン」と詰め込んだ爽やかな味わいを特徴としています。



通常5本入りのところ、限定パッケージでは6本に。今回の1本増量パックはガツン、とブランド史上初とのこと。



なお発売は3月23日ですが、順次替わっていくため、店舗によっては取り扱い時期が遅くなる可能性があるとのことです。

「ガツン、とみかん」5本→6本に

“もっと食べたい！”に応えた！

ゴロゴロ果肉が嬉しい「ガツン、と」シリーズ。

「ガツン、とみかん」のおいしさを知ってもらうきっかけにしたいという思いや、お客さんからの“もっと食べたい！”の声に応える形で、今回の増量が実現したそうです。1本増量は地味にうれしいですね。



ちなみに、気になるカロリーは1本あたり50kcalです。これからの季節に気軽に食べやすい内容です。

増量パッケージは順次登場なので、購入の際はパッケージをしっかりと確認してみるといいでしょう。

（※文中の価格はすべて税込）