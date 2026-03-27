カルビ319円、1.5倍の増量メニューも。3月「肉の日」開催中

焼肉レストラン「安楽亭」は、3月26日から4月5日まで、「肉の日祭り」を開催します。期間中は定番焼肉の特別価格販売に加え、一部メニューの増量や食べ放題コースの割引を実施します。

安楽亭「肉の日祭り」

安楽亭の肉の日祭りでは、公式サイトで記載されているクーポン番号を注文時に卓上のタブレットで入力するか、従業員へクーポン画面を提示することで適用されます。クーポンはひとりにつき計2枚まで利用可能。



クーポン番号など、詳細は公式サイトの特設ページから確認できます。



■定番焼肉が“超特価”！

定番のファミリーカルビとファミリーロースを特別価格で販売します。

・ファミリーカルビ 通常638円→319円

・ファミリーロース 通常759円→429円

■ちょっと贅沢な焼き肉2品をお値段そのまま1.5倍！

また、「お値打ち黒毛和牛」「国産牛赤身肉」の2品を、価格据え置きで通常80gのところ120gに増量します。

・お値打ち黒毛和牛 120g 990円

・国産牛赤身肉 120g 990円

■焼肉食べ放題が10％オフ！

さらに、食べ放題コースも期間限定で、通常価格から10％引きで提供します。

・ベーシックコース 通常3938円→3544円

・デラックスコース 通常5478円→4930円

・プライムコース 通常6578円→5920円

・ゴージャスコース 通常1万6500円→1万4850円

春休みにうれしい高コスパ焼肉！

定番メニューの価格が大きく下がるだけでなく、黒毛和牛や赤身肉の増量、さらに食べ放題の割引まで重なっているため、お得感の大きい内容となっています。

しっかり食べたい日にも、気軽に焼肉を楽しみたい日にも使いやすくなっているので、春休み中に利用しては？

※価格は税込み表記です。