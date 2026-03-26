ドーン「メガつけ麺」がきた！5玉1kgの超ボリューム、3種のつけだしで味変もばっちり

はなまるうどんは3月26日より、全国の店舗で「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」「辛魚豚骨つけ麺」の3種と、「メガつけ麺」を期間限定で発売します。販売は4月下旬までを予定しています。

メガサイズも！はなまるに「つけ麺」が登場

今回の新商品は、うどんとの相性を追求した3種類のつけだしが特徴で、麺は「冷」「温」から選択可能で、スープは温で提供されます。



■メガつけ麺 1480円



「メガつけ麺」は、麺は約1kg（うどん5玉分）で、「魚介豚骨」「ゆず牛肉」「辛魚豚骨」の3種のつけだしがセットになっています。

ボリュームと複数の味を組み合わせた商品で、味を変えながら食べ進められる仕様です。なお、メガつけ麺は持ち帰りには対応していません。



■魚介豚骨つけ麺 小790円、中980円

魚介の旨みと豚骨のコクを組み合わせたつけだしで、とろみのあるスープが讃岐うどんに絡む仕立てといいます。



■ゆず牛肉つけ麺 小790円、中980円

牛肉の旨みをベースに、ゆずの清涼感を加えたつけだしです。さっぱりとした要素と肉の満足感をあわせた一杯とされています。



■辛魚豚骨つけ麺 小840円、中1030円

魚介豚骨のベースに辛味を加えたつけだしで、刺激的な味わいが特徴といいます。



なお、すべてのつけ麺には、いりこと昆布をベースにした「割スープ（かけだし）」が付きます。食後のつけだしに加えることで、いりこの上品な香りと奥深い旨味がふわりと広がり、風味の変化を楽しめるといいます。

「メガつけ麺」なら全つけだし制覇も可能

今回のつけ麺は、濃厚系からさっぱり系、さらに刺激系までそろっていて、その日の気分で選べるのが魅力です。



特に3種のつけだしを一度に楽しめるメガつけ麺は、シンプルに「どれも試したい」という欲求に応えてくれるパーフェクトな一杯です。うどん5玉分で麺1kg。ボリューム感が最高ですね！

しっかり食べたいときにも、いろいろな味を楽しみたいときにもうれしい、心くすぐるラインナップ。期間中にぜひ食べてみたいですね。

※価格は税込み表記です。