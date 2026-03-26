ドーン「メガつけ麺」がきた！5玉1kgの超ボリューム、3種のつけだしで味変もばっちり

はなまるうどんは3月26日より、全国の店舗で「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」「辛魚豚骨つけ麺」の3種と、「メガつけ麺」を期間限定で発売します。販売は4月下旬までを予定しています。
メガサイズも！はなまるに「つけ麺」が登場
今回の新商品は、うどんとの相性を追求した3種類のつけだしが特徴で、麺は「冷」「温」から選択可能で、スープは温で提供されます。
■メガつけ麺 1480円
「メガつけ麺」は、麺は約1kg（うどん5玉分）で、「魚介豚骨」「ゆず牛肉」「辛魚豚骨」の3種のつけだしがセットになっています。
ボリュームと複数の味を組み合わせた商品で、味を変えながら食べ進められる仕様です。なお、メガつけ麺は持ち帰りには対応していません。
■魚介豚骨つけ麺 小790円、中980円
魚介の旨みと豚骨のコクを組み合わせたつけだしで、とろみのあるスープが讃岐うどんに絡む仕立てといいます。
■ゆず牛肉つけ麺 小790円、中980円
牛肉の旨みをベースに、ゆずの清涼感を加えたつけだしです。さっぱりとした要素と肉の満足感をあわせた一杯とされています。
■辛魚豚骨つけ麺 小840円、中1030円
魚介豚骨のベースに辛味を加えたつけだしで、刺激的な味わいが特徴といいます。
なお、すべてのつけ麺には、いりこと昆布をベースにした「割スープ（かけだし）」が付きます。食後のつけだしに加えることで、いりこの上品な香りと奥深い旨味がふわりと広がり、風味の変化を楽しめるといいます。
「メガつけ麺」なら全つけだし制覇も可能
今回のつけ麺は、濃厚系からさっぱり系、さらに刺激系までそろっていて、その日の気分で選べるのが魅力です。
特に3種のつけだしを一度に楽しめるメガつけ麺は、シンプルに「どれも試したい」という欲求に応えてくれるパーフェクトな一杯です。うどん5玉分で麺1kg。ボリューム感が最高ですね！
しっかり食べたいときにも、いろいろな味を楽しみたいときにもうれしい、心くすぐるラインナップ。期間中にぜひ食べてみたいですね。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります