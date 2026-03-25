24時間限定PCセール！ FRONTIERのハイエンドモデルが狙い目
FRONTIERダイレクトストアでは、3月25日午前9時から3月26日午前9時までの24時間限定で、「Ryzen 7 9800X3D」と「GeForce RTX 5080」を装備したアウトレットPC「FRGHLMB650/TS031/O」を含む特別セールを実施する。このハイエンドモデルは、389,800円という特別価格で提供される。
使用可能期間が24時間に限定されるこのセールは、プロも驚くほどのハイエンドPCからタブレットまで、多様な9機種が揃うのが特徴だ。目玉商品である「FRGHLMB650/TS031/O」は、AMDのハイパフォーマンスプロセッサ「Ryzen 7 9800X3D」に加え、MSI製NVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、合計32GBのメモリと2TBのM.2 NVMe SSDを備えている。さらに、1000Wの静音電源を採用し、安定した動作を提供する。
他のモデルとしては、Ryzen 7 5700Xを搭載した「FRGKB550/TS032/O」および「FRGKB550/TS033/O」が165,800円と149,800円で販売される。タブレットPC「FRT280P/O 2in1タブレット」は、35,800円で手に入る。
購入の際は、FRONTIERダイレクトストアの特設ページから行える。また、早期に完売する可能性もあるため、気になる人はお早めに確認してほしい。
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