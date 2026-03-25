MSIコラボBTO「MFPシリーズ」発売｜配線が見えない革新デザイン＆RTX 5070 Ti採用モデル
インバースネットは、MSIとコラボレーションした新BTOパソコン「MFPシリーズ」を3月25日より発売開始する。新製品は、MSI製ピラーレスケースの導入と、背面コネクタ設計により可能なケーブルのすっきりとした収納が特徴だ。購入はFRONTIERダイレクトストアで可能となっている。
MFPシリーズでは、MSI製のピラーレスケースを採用し、内部パーツのライティングを広視野角で楽しむことができる。強化ガラスパネルを前面と側面に配置し、内部の美しさを最大限に引き立てるという。さらに、フルタワーサイズのケースは高い拡張性を備えており、最大360mmの水冷ラジエーターや複数のケースファンを搭載可能だ。
また、背面コネクタ設計を導入することで、ケーブル配線はほぼ見えなくなり、シンプルかつ洗練された外観が実現される。「MSI B850 GAMING PLUS WIFI PZ」マザーボードはWi-Fi 7やDDR5に対応し、5G LANとフルスピードWi-Fi 7により安定した高速ネットワークを提供する。
本モデルの特筆すべきは、ホワイトモデル専用の「MSI RTX5070Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」グラフィックスカードだ。表から補助電源が見えないスマートな設計が施され、全体のデザインを一層引き立てる。
MFPシリーズは、ARBG対応ケースファンとガラスパネル越しに見えるパーツライティングが調和し、美しく彩られた内部空間を演出する。これにより、ゲーミングPCとしてだけでなく、インテリアとしても優れた価値を持つものとなっている。
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