Ryzen 7 9800X3D×Radeon RX 9070 XT搭載PCが登場｜FRONTIER春セール
FRONTIERダイレクトストアは、3月19日15時から3月27日15時までの間、「コスパ満開！春のBIGセール」を開催する。特に注目されるのは、AMDの注目プロセッサ「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載した高性能ゲーミングPC「FRGHLMB650/WS0309」で、価格は319,800円となっている。販売は台数限定のため、早めの購入が推奨される。
FRONTIERが今回のセールで提供する「FRGHLMB650/WS0309」は、高解像度ゲーミングや動画編集といった要求の厳しい用途に最適なモデルだ。このPCは、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070 XTグラフィックカードの組み合わせにより、過酷な状況でも優れたパフォーマンスを発揮するとしている。さらに、32GBのメモリと1TBのM.2 NVMe SSDという充実したストレージ構成も備えている。
このセールでは、他にも「FRMFGB650/WS0123」や「FRGHLMB650/WS0210」など、特色ある様々なモデルが用意されている。「FRMFGB650/WS0123」は、Ryzen 7 9700XとNVIDIA GeForce RTX 5070が搭載されたMSIコラボモデルで、285,800円で提供されている。また、購入特典としてオリジナル帆布袋がプレゼントされる。
セールの対象商品は全21機種に及び、ゲームをプレゼントするキャンペーンも実施されている。購入者は、AMDやNVIDIAの特典キャンペーンも利用できるのが魅力となっている。この春は、初心者から上級者まで、幅広いユーザーに対応する注目のセールとなるだろう。
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