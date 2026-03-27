FRONTIER春のスペシャルセール開催！ RTX 5080×Core Ultra 7搭載PCが登場

FRONTIERは、3月27日から4月3日15時までの期間限定で、ダイレクトストアにおいて「春のスペシャルセール」を開催する。このセールの目玉となるのは、Intel製最新CPU「Core Ultra 7 270K Plus」と「GeForce RTX 5080」を搭載したハイエンドモデル【FRGHLZ890/WS0401】である。この製品は、前世代と比べてゲーミング性能が大幅に向上し、重量級ゲームでも安定した動作が可能という特徴を持つ。価格は449,800円だ。

FRGHLZ890/WS0401は、32GB DDR5メモリと2TBのM.2 NVMe SSDを搭載しており、大容量のストレージと高速なデータ転送速度を実現する。さらに、1000Wの静音電源を搭載し、電力効率も高いため、長時間の使用にも対応可能だ。これにより、オンライン対戦ゲームやライブ配信を行うユーザーにとって理想的な環境を提供する。

また、CPS RZ620Pro TCの空冷CPUクーラーが良好な冷却性能を発揮し、安定した動作をサポートする。さらに、このハイエンドモデル購入者にはオリジナル帆布袋がプレゼントされる特典付きで、NVIDIAの『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーンにも参加している。

期間限定でお得なモデルが揃う「春のスペシャルセール」で、高性能なゲーミングPCを手に入れよう。