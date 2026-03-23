「紅の砂漠」推奨PCの販売開始　FRONTIERの最新ゲーミングPC、AMDの最強構成で登場！

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　インバースネットは、3月20日よりオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、Pearl Abyss社の新作タイトル『紅の砂漠』の推奨基準を満たしたゲーミングPCを販売開始した。この新モデルは、最新のAMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon RX 9000シリーズを搭載している。

　新たに販売を開始した『紅の砂漠』推奨PCは、壮大なオープンワールドを舞台にしたアクションアドベンチャーゲームを、高性能で楽しむための一台だ。CPUにRyzen 7 9850X3Dを採用し、グラフィックスカードにRadeon RX 9070 XTを搭載することで、ビジュアルの美しさとフレームレートを兼ね備えたプレミアムゲーミング体験を可能にしている。

　ケースには、次世代ゲーミングPCブランド「FREXAR」から、フルタワーのZシリーズとコンパクトなXシリーズが用意され、用途に応じて選択が可能である。FRONTIERの特長である標準3年保証と幅広いサポート体制により、長期間にわたり安心して使用することができる。また、上位モデル購入者には先着で『Xboxコントローラー』がプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。

　インバースネットのオンラインストアでは、『紅の砂漠』推奨PCが452,800円から289,800円で販売されており、詳細情報は公式ストアやキャンペーンサイトで確認することができる。ゲームのオープンワールドを舞台にした冒険に、最高の環境を提供するFRONTIERの最新PCは、ゲーマーにとって必見の一台だろう。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月