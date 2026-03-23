「紅の砂漠」推奨PCの販売開始　FRONTIERの最新ゲーミングPC、AMDの最強構成で登場！

インバースネットは、3月20日よりオリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、Pearl Abyss社の新作タイトル『紅の砂漠』の推奨基準を満たしたゲーミングPCを販売開始した。この新モデルは、最新のAMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon RX 9000シリーズを搭載している。

新たに販売を開始した『紅の砂漠』推奨PCは、壮大なオープンワールドを舞台にしたアクションアドベンチャーゲームを、高性能で楽しむための一台だ。CPUにRyzen 7 9850X3Dを採用し、グラフィックスカードにRadeon RX 9070 XTを搭載することで、ビジュアルの美しさとフレームレートを兼ね備えたプレミアムゲーミング体験を可能にしている。

ケースには、次世代ゲーミングPCブランド「FREXAR」から、フルタワーのZシリーズとコンパクトなXシリーズが用意され、用途に応じて選択が可能である。FRONTIERの特長である標準3年保証と幅広いサポート体制により、長期間にわたり安心して使用することができる。また、上位モデル購入者には先着で『Xboxコントローラー』がプレゼントされるキャンペーンも実施中だ。

インバースネットのオンラインストアでは、『紅の砂漠』推奨PCが452,800円から289,800円で販売されており、詳細情報は公式ストアやキャンペーンサイトで確認することができる。ゲームのオープンワールドを舞台にした冒険に、最高の環境を提供するFRONTIERの最新PCは、ゲーマーにとって必見の一台だろう。