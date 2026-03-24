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4月1日スタート

やば！ 不二家「ショートケーキ」半額、人気2品が3日間だけセール

2026年03月24日 15時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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嬉しいセール情報です！

　全国の不二家洋菓子店で4月1日から3日までの3日間、ケーキ2品を対象に半額セールを開催します。

ケーキ2品がお得に！

　不二家で人気のケーキが、お得に購入できる3日間がやってきます。

　毎年春に実施し、好評を集めているという「プレミアムショートケーキ」半額キャンペーン。

　今年は人気商品「プレミアムチョコ生ケーキ」も半額対象となります。

▲「プレミアムショートケーキ」667円 → 333円

　口どけの良いシャンテリークリームと苺を2段サンドした、不二家洋菓子店不動の人気ナンバーワン商品。

▲「プレミアムチョコ生ケーキ」667円 → 333円

　ココアスポンジにチョコクリームと濃厚なチョコガナッシュをサンド。キャンディングアーモンドがアクセントの、チョコを存分に楽しめるという一品です。

※数量限定のため、なくなり次第終了
※予約は受け付けていません
※当日の購入は1会計につき各4個まで（例：プレミアムショートケーキ4個、プレミアムチョコ生ケーキ4個は可）

お土産にもいいね

　自分用にはもちろん、家族や友人の分まで買って帰りたいお得なセールがまもなくスタート。

　不二家で長く愛される人気の味わいを、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

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