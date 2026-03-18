ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月18日、「PlayStation Portal リモートプレーヤー（以下、PS Portal）」のアップデートを配信した。

今回のアップデートでは、リモートプレイおよびクラウドストリーミング中に「1080p 高品質モード」が選択可能に。従来の「1080p 標準モード」と比べて、高いビットレートでゲームを楽しむことができ、より滑らかで高精細な映像を楽しめる。

1080p高品質モードを有効にするには、リモートプレイまたはクラウドストリーミング中に［クイックメニュー］>［最大解像度］>[1080p 高品質]を選択すればOK。変更した設定は、リモートプレイ／クラウドストリーミングのセッションを再起動することで適用される。

また、クラウドストリーミング機能で一部改善を実施。ゲームセットとしてまとめられている場合は、その中から遊びたいタイトルを選択できるようになった。

そのほか、ストリーミングプレイ中に招待を受け取ると画面上に通知が表示されるようになったり、トロフィー獲得の際にアイコンがわかりやすくなったり、検索画面をよりスムーズに操作できるように改善しているという。

この発表を受けてユーザーからは「十分綺麗なのにさらに品質上がるのか」「まさかの高ビットレート設定とは！」「PS5 Proのアプデだけだと思ってた」「どんどん価値が上がるPS Portal」「もはや携帯型PS5だな」など、好評の声が寄せられていた。

© 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.