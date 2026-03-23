人気PCタイトルが最大90％オフ！
『地球防衛軍6』が過去最大割引！D3PがSteam「SPRING SALE」のタイトルラインアップを公開
ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは3月23日、両社のPC（Steam）用ソフトがお買い得なSteam「SPRING SALE」を開催中だと発表。セール期間は、2026年3月27日午前2時ごろまで。
今回のセールでは、『地球防衛軍6』が過去最大割引＆EDFシリーズのゲーム本編と追加ミッションがまとめて大特価！ 『サムライメイデン』『オメガラビリンス ライフ』の各種DLCもお買い得となっている。
そのほか『THE ヤンキーブラザー』『Nightshade／百花百狼』『DesperaDrops／デスペラドロップス』、「あのゲー」シリーズなどバラエティ豊かなPCソフトが多数ラインアップしている。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは以下のリストか、ストアページを確認してほしい。
▼ストアページはこちら
D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/spring26
DogenzakaLab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka
■セールタイトルピックアップ！
『地球防衛軍6』
8980円 ⇒ 3681円（59％オフ）過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/2291060
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 ⇒ 3564円（55％オフ）
https://store.steampowered.com/app/1952250/
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
『THE ヤンキーブラザー』
2000円 ⇒ 400円（80％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/2911070/
©2025 ZOC ©2025 D3PUBLISHER
『Nightshade／百花百狼』
3544円 ⇒ 1772円（50％オフ）
http://store.steampowered.com/app/512180
©2016 RED ©2016 D3 PUBLISHER