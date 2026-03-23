ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは3月23日、両社のPC（Steam）用ソフトがお買い得なSteam「SPRING SALE」を開催中だと発表。セール期間は、2026年3月27日午前2時ごろまで。

今回のセールでは、『地球防衛軍6』が過去最大割引＆EDFシリーズのゲーム本編と追加ミッションがまとめて大特価！ 『サムライメイデン』『オメガラビリンス ライフ』の各種DLCもお買い得となっている。

そのほか『THE ヤンキーブラザー』『Nightshade／百花百狼』『DesperaDrops／デスペラドロップス』、「あのゲー」シリーズなどバラエティ豊かなPCソフトが多数ラインアップしている。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは以下のリストか、ストアページを確認してほしい。

▼ストアページはこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/spring26

DogenzakaLab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

■セールタイトルピックアップ！

『地球防衛軍6』

8980円 ⇒ 3681円（59％オフ）過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/2291060

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

7920円 ⇒ 3564円（55％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1952250/

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『THE ヤンキーブラザー』

2000円 ⇒ 400円（80％オフ） 過去最大割引！

https://store.steampowered.com/app/2911070/

©2025 ZOC ©2025 D3PUBLISHER

『Nightshade／百花百狼』

3544円 ⇒ 1772円（50％オフ）

http://store.steampowered.com/app/512180

©2016 RED ©2016 D3 PUBLISHER

■セールタイトル一覧