懐かしの名作も、話題の新作も。ファミコン世代のゲーム放浪記 第34回
知らなかったんです、「モンハンストーリーズ」がこんなに面白かったなんて
2026年03月23日 19時00分更新
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最新作の“3”ではなく前作の“2”です
こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。
さて、3月13日に「モンスターハンターストーリーズ3 ~運命の双竜~」が発売されました。となれば、当然その話題を……となりそうですが、今回は「私がなぜ、モンハンストーリーズにハマったか」という話をさせてください。
そのため、今回紹介するのは最新作の“3”ではなく前作の“2”。「モンスターハンターストーリーズ２ ～破滅の翼～ Best Price」です。Amazonでは参考価格が2,990円のところ、13%オフの2,609円で購入できます（3月23日現在）。
1と2を同時購入。ハマりました
私は「モンスターハンター」シリーズが大好き。初代からプレイしている古のハンターです。もっとも、ハンティングアクションゲームとしてモンハンを愛好していたため、スピンオフに関してはしっかりチェックしていませんでした。
なので、「モンハンストーリーズ」の3が出ると聞いたとき、「続編が出るほどおもしろいのか」と驚いたのです。すこし調べてみると、評判がすこぶる良いということで、価格も安いため初代（「モンスターハンターストーリーズ」）と「2」をまとめて購入。
正直、今まで触れてこなかったことを後悔するぐらいハマったんですよ。知らなかったんです、「モンハンストーリーズ」がこんなに面白かったなんて……。
ストーリーは大人でもしっかり楽しめる内容
初代がリリースされたのはニンテンドー3DS（2016年）で、キャラクターが子供向けのかわいい感じに見えていました。モンハンシリーズが好きな人でも、このあたりが受け入れにくいという層もいらっしゃるかと思います。
しかし、キャラクターはかわいくても、ストーリーは大人でもしっかり楽しめる内容になっています。シリーズをやっていれば、“モンハンあるある”な展開ではありますが、そこもファンにとっては親しみやすいかも。
RPGのキモであるバトルは、じゃんけんのような三すくみのシステムを取り入れています。相手の攻撃の傾向を読むことが重要になります。
そう、モンハンをやってる人ならわかると思うのですが、攻略のカギはモンスターのクセを覚えること。シリーズファンには嬉しい仕様です。
初代も楽しいのですが、内容もストーリーもパワーアップした「モンハンストーリーズ2」を個人的にはオススメしたいです。3をプレイしたけれどまだ未プレイだという人にも、シリーズに触れたことがない人にも、強く推したいタイトルですよ。
歴代ハンターの皆さん、ぜひ自分の好きなモンスターに乗って、モンハンストーリーズの世界を冒険してください！
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