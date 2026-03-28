大人はこれ！ハーゲン新作「加賀棒ほうじ茶」アイスが香ばしうまそう

ハーゲンダッツ ジャパンは、「ハーゲンダッツ ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』」（373円）を4月21日より期間限定にて全国で発売します。

シンプルに楽しむ「加賀棒ほうじ茶ラテ」

ハーゲンダッツのミニカップアイスから、石川県金沢市発祥の「加賀棒ほうじ茶」の特長を生かしたフレーバーが登場します。

「加賀棒ほうじ茶ラテ」は、「加賀棒ほうじ茶」の甘く香ばしい味わいを存分に楽しめるというアイスクリームです。

“加賀棒ほうじ茶”は一般的なほうじ茶と異なり、茶葉ではなく茎を焙煎しており、苦みや渋みが少なく、茎ならではの甘みのある旨味と香ばしい香りが楽しめる点が特徴です。

甘く香ばしい加賀棒ほうじ茶に、コクのある北海道産ミルクを合わせたシンプルな設計で、素材本来の旨味をしっかりと感じられる味わい。また、ミルクのコクを感じながらもすっきりとした後味に仕上げたといいます。

ミルク×すっきりは嬉しい！

ちょっと大人なハーゲンダッツ

これからの季節に、すっきりとした味わいが楽しめるのは嬉しいですよね。あえてシンプルな設計で、ほろ苦さも好きな大人テイストといってよさそう。

ほうじ茶をはじめとするお茶系フレーバーや、「和」な味わいが好きな方にはぜひチェックしてみてほしいです。

（※文中の価格はすべて税込）