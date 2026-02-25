このページの本文へ

市原 薫が個撮で「秘密のファンサ」!? こだわりの演出が光る8th DVDは、SNS投稿までリアルに収録！

2026年02月25日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　SNSの総フォロワー数は50万人以上。グラビアで大人気の市原 薫（いちはら・かおる）さんが、8th DVD「秘密のファンサ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：131分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　2025年はSUPER GTのレースアンバサダー「UNI-ROBOO Ambassador from Pacific」で新規のファンを増やした市原さん。11月に都内と千葉県で撮影された8th DVDは、タイトル通りの内容になっていて、市原さんの撮影会に足を運ぶファン（＝視聴者）との関係を描いた物語である。

――役柄が本業そのままですね。

【市原 薫】　そうなんですよ。撮影スタジオでファンの方が順番待ちする様子も、スタッフみんなで並ぶことで演出。「はじめてですか？」と声をかけたり、リピートで来ていただいたときに「今日は2人きりだからゆっくり撮れるよ」と誘ったりします。

――オススメは？

【市原 薫】　教室のスタジオを利用した個撮のシーンです。「予約してくれたんだ！」と喜んで、可愛い制服を着てめちゃくちゃファンサしています。制服は（年齢的に）ちょっと似合わないんじゃないかとも思いましたが、需要がある限りは着ていきたいです。

――ほか注目は？

【市原 薫】　ロケ中の様子をSNSに投稿するシーンが収録されていることです。「いま自撮り投稿しているから待ってて」と言いながらやりましたが、このときの投稿が私のSNSにも残してあるので、ぜひチェックしてほしいです。

――2026年の抱負は？

【市原 薫】　トリマーの学校に週3回通うことを決めたので忙しくなりそうですが、グラビア活動も変わらずに続けます。2025年7月に念願だった1st写真集「初空」を出すことができたし、また声をかけていただけるようにがんばりたいです。

　レースアンバサダーとしての仕事の予定はないそうなので、今年はトリマーの勉強とグラビアという2本柱となりそうな気配。8th DVDのモチーフにもなった撮影会についても、実際に開催となればすぐ枠が埋まるほどの人気なので、こまめにSNSでスケジュールを確認したいところだ。

