SUPER GTのレースアンバサダーでも人気！ 市原 薫の7th DVDは、自分のほうから誘う教師＆ナース役

2025年10月03日 19時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　今年はSUPER GTのレースアンバサダー「UNI-ROBOO Ambassador Pacific」としても活躍中。サーキットでも新たなファンを増やす市原 薫（いちはら・かおる）さんが、7th DVD「極上妄想シチュエーション」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：133分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

　6月に茨城県と都内のスタジオで撮影された7th DVDは、教師とナースという異なる役柄の2部構成になっているのが特徴。歴代6作品のうち半数を占める教師役（教習所の指導員も含める）に、ファンからの要望が多かったナース役を加えた欲張りな映像になったと言えるだろう。

――イメージDVDでは鉄板の設定ですね。

【市原 薫】　どちらの役も自分のほうから誘惑しているのがポイント。生徒を倉庫に呼び出して「特別授業しよっか？」と色仕掛けしてみたり、患者さんを診ているうちに白衣を脱ぎ始めたりします。

――教師役のオススメは？

【市原 薫】　体育館で生徒と一緒にバスケの練習をするところです。めちゃくちゃ胸を揺らしながらシュートを打ったり、汗を拭かせているところがいいなと。バスルームで見せた前開きタイプの競泳水着も、着てみたかった衣装なので注目してほしいです。

――ナース役のほうは？

【市原 薫】　診察台の上で全身にオイルを塗り、ダンスを披露するところです。イメージDVDの定番だし、SNSに写真を載せたらバズりました。自分らしいシーンに仕上がっていると思います。

――今夏の思い出なども聞かせてください。

【市原 薫】　友達と登山に出かけましたね。立山黒部アルペンルートで黒部ダムも見てきました。大阪万博にも行ってみたら、本当に混みすぎていてびっくり（笑）。いろいろな場所に行った夏でした。

　7月に1st写真集「初空」が発売されているが、未公開カットが収録された電子版の配信も8月から配信が始まっているので要チェック。「SUPER GTも残り2戦あるし、定期的に撮影会もやっているので遊びに来てほしいです」と呼びかけた。

