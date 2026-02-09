レースアンバサダーとしての活動が10周年を迎えた霧島聖子（きりしま・せいこ）さんが、6th DVD「saint nurse」（発売元：竹書房、収録時間：119分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年はSUPER GT、スーパーフォーミュラ、スーパー耐久の3つのカテゴリーで活躍した霧島さん。12月には1st写真集「DECADE」も発売され、グラビア活動も勢いに乗る状況でイベント開催を迎えたこともあり、参加チケット完売で全国から多くのファンが詰めかけた。9月に都内で撮影された6th DVDは、ナース役で魅せる映像である。

――演じてみていかがでした？

【霧島聖子】 骨折で入院している学生（＝視聴者）が、担当ナースに恋をするという物語なのですが、過去作品で演じたことがなかったので新鮮な気持ちで取り組めました。大人のお姉さんが、年下の男の子を誘惑しちゃうシーンがたくさん詰まっています。

――シーンとしては？

【霧島聖子】 病室で挨拶するところから始まり、リハビリを兼ねた運動に誘ったり、お風呂で体を洗ってあげたりします。手術台の上でセクシーな金色のビキニを披露するシーンとかもあります。

――オススメは？

【霧島聖子】 診察室でナース服を脱ぐシーンです。かなり大胆なランジェリーを見せるので、清楚なナース服とのギャップを楽しんでいただけると思います。体を洗うシーンでの競泳水着姿も、SNSにオフショットを載せたら反響があったので視聴してほしいです。

――普段の自分らしさが出せたのは？

【霧島聖子】 退院後のシーンです。交際することになるのですが、朝起きてヨーグルトを食べたりするところが日常に近いんじゃないかと。随所のチャプターにあるアドリブのセリフも、ライブ配信で培ったものだから自分らしくできたと思います。

バレンタインが近いこともあり、ハート型の可愛いビキニでステージに登場。「2026年もたくさんのカテゴリーでみなさんにお会いできると思います。グラビアもがんばっていくのでご期待ください！」と挨拶した。11年目を迎えるレースアンバサダーの活動も期待できそうだし、2月6日発売のFRIDAY（2/20・27合併号）に撮り下ろしグラビアも掲載されたので要チェック！