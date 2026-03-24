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ファミマ「明太子」「鮭たらこ」でアラスカ漁業支援　売上の一部を寄付

2026年03月24日 10時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ファミリーマートは3月24日から、アラスカ産シーフードを使用したおむすび「紅鮭ほぐしと生たらこ」を販売します。

　あわせて、売上の一部をアラスカの漁業支援に寄付する取り組みを開始します。

アラスカはサステナブル漁業の先駆者
そんなアラスカを食べて応援

　アラスカは州憲法に「天然資源の活用がサステナブルな範囲でのみ行われる」ことが明記された、サステナブル・シーフードのパイオニア。今回、ファミリーマートではその理念に共感し、アラスカ産の天然シーフードをおむすびに使用し、さらに寄付の取り組みを実施します。

　寄付の対象商品は新発売の「紅鮭ほぐしと生たらこ」と、発売中の「手巻　辛子明太子」で、アラスカにおける水産資源や海洋環境に配慮した適切な漁業管理に役立てるとしています。
 

▲紅鮭ほぐしと生たらこ　295円

　アラスカ産の紅鮭ほぐしとスケトウダラの卵巣を使った生たらこを、ごはんで包んだおむすびです。

▲【販売中】手巻　辛子明太子　235円

　販売中の「手巻　辛子明太子」は、アラスカ産のスケトウダラの卵巣を原料とした明太子を使用しています。

　明太子の粒感と旨味が特徴で、辛みの中に昆布の旨味を感じる味わいに仕立てているといいます。

おいしいだけじゃないってスゴイ

　ファミリーマートのリリースによると、アラスカでは、長期間にわたって水産資源と漁業を存続させるため、科学的な根拠に基づき「獲りすぎない・生態系に悪影響をあたえない」というルールを守った漁業を徹底しているそう。持続可能な漁業を実現している、ということ。

　今回のファミリーマートの取り組みは、普段の食事がそのまま環境支援につながる点が特徴です。気軽な価格帯でおいしいおむすびを食べて、それが支援につなるとは、環境への関わり方を考えるきっかけにもなりそう！

　こちらの販売期間は4月20日までです。ファミリーマートに立ち寄ったらチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。

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