特大ズワイガニが激アツ！くら寿司「極上かに」フェア、本日から

くら寿司は3月19日より、「極上かに」フェアを期間限定で開催します。

「極上かに」フェアスタート

「極上かに」フェアでは特大サイズのズワイガニを使用したメニューや、新作の“マウンテン盛”などが登場します。

同店で取り扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後すぐに茹でるなどの加工を施しており、カニ本来の味わいが楽しめるといいます。

▲特大生ズワイガニ（一貫） 380円

本ズワイガニの中でも特大サイズを厳選し、足を一本まるごと使用しています。鮮度管理と加工方法により、カニの旨みと甘みが感じられる仕立てといいます。

▲本ズワイガニ大（一貫） 300円

噛むほどにカニの旨みと甘みが広がるとされる一貫です。

▲かにサラダ 115円

カニのほぐし身にきゅうり、玉ねぎ、とびこ、出汁醤油、マヨネーズなどを合わせた自家製サラダです。ふんわりとした食感と、具材の歯ごたえがアクセントになっています。

▲贅沢かに盛り合わせ 1840円

本ズワイガニ棒肉（生）や本ズワイガニ開き（二貫）、爪下（二貫）、かに身、かに味噌和えなどを一皿に盛り合わせた商品です。複数のカニの部位や種類を一度に味わえる構成となっています。

▲まぐろマウンテン 300円

きゅうりの裏巻きの上にねぎまぐろを高さが出るように盛り付け、とびこやねぎをトッピングしています。見た目のボリュームと彩りが特徴です。

▲サーモンマウンテン 300円

きゅうりの裏巻きの上に赤ユッケダレを絡めたサーモンを盛り付け、イクラをトッピングしています。サーモンの食感とイクラの食感、きゅうりの歯ごたえを組み合わせています。

春のご褒美にちょうどいいカニづくし！

春休みの時期に、大きなカニを使った豪華なお寿司が登場します。一皿で複数のカニを楽しめる盛り合わせや、高さを強調した“マウンテン”もラインアップし、特別感のあるメニューがそろって迫力ですね。

販売期間は4月1日までを予定しています。一部商品は数量限定で、予定数に達し次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。